В Казахстане подтвердились случаи заражения COVID-19 медработниками

Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-брифинга рассказала, что на сегодня зафиксированы случаи заражения медицинских работников в Алматы, Нур-Султане и Караганде, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы должны защитить медиков, которые оказываются на первой линии обороны в борьбе с коронавирусом. К сожалению, уже сегодня мы имеем случаи заражения медицинских работников в нескольких регионах страны - Алматы, Нур-Султане, Караганде, и их защита - залог успеха в лечении больных", – сказала Есмагамбетова.
По ее словам, отдельным приложением к постановлению утверждаются требования к использованию средств индивидуальной защиты в зависимости от условий работы и степени контакта больными и алгоритм обеспечения инфекционной безопасности медицинского персонала.
"Этот раздел очень важен и актуален", – подчеркнула главный санитарный врач.
В заключение Айжан Есмагамбетова добавила, что постановлением утвержден алгоритм захоронения
тела больного, умершего от коронавирусной инфекции. Согласно алгоритму, не допускается вскрытие и передача тела родственникам, допускается прощание с близкими родственниками, на расстоянии не менее 3 м, при этом тело умершего не должно находиться на месте прощания с умершим более 1 часа.
"Допускается участие в ритуальном обряде только одного священнослужителя. При этом, священнослужитель и родственники не контактируют с телом умершего. Захоронение проводится с соблюдением противоэпидемического режима", – заключила спикер.