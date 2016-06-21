В Казахстане подтверждены 8 фактов заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой

В Казахстане с начала года зафиксировано 8 случаев заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) после укусов клещей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития.
Случаи заболевания подтверждены в ЮКО (4), Жамбылской (3) и Кызылординской (1) областях. Из них 2 случая – с летальным исходом (по 1 случаю в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях).
В связи с ростом заболеваемости ККГЛ в указанных регионах республики Минздрав рекомендует всем казахстанцам при укусе клещом незамедлительно обращаться в медицинские учреждения.
"На период эпидемиологического сезона обеспечена готовность медицинских организаций вышеуказанных регионов к приему больных с диагнозом ККГЛ: созданы запасы противовирусных препаратов, медикаментов, плазмы крови, дезинфицирующих и защитных средств. Проведено обучение медицинского персонала по вопросам профилактики, диагностики и лечения ККГЛ. Медработники активно ведут информационно-разъяснительную работу среди населения", – уточнили в МЗСР.
Конго-крымская гемморагическая лихорадка – острое инфекционное вирусное заболевание с высокой летальностью, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Инкубационный период составляет от 1 до 14 дней (чаще 2–7 дней).
Инфицирование человека происходит при укусе зараженными клещами; при попадании содержащего вирус материала на кожу и слизистые во время стрижки и ручной очистки скота от клещей, разделки туш зараженных животных; при уходе и оказании медицинской помощи больным.
На сегодня в мире нет безопасной и эффективной вакцины для широкого использования среди людей. Каких-либо вакцин для прививания животных также не существует. Единственным способом профилактики ККГЛ среди людей является повышение информированности о факторах риска и мерах, которые они могут принимать для предотвращения заражения: носить защитную одежду (длинные рукава, длинные брюки) желательно светлого цвета, что позволяет легко обнаружить клещей; применять разрешенные химические вещества для уничтожения клещей и репелленты для кожи и одежды; регулярно осматривать одежду и кожу в целях обнаружения клещей, удалять их безопасными методами; проводить борьбу против клещей в помещениях для содержания животных; избегать пребывания в районах, где имеется большое количество клещей, в сезоны, когда они наиболее активны; надевать перчатки и другую защитную одежду при обращении с животными или их тканями в эндемичных районах, особенно во время забоя, разделки туш и выбраковки на скотобойнях или в домашних условиях; избегать тесного физического контакта с людьми, инфицированными ККГЛ; надевать перчатки и защитную одежду при уходе за больными, мыть руки после их посещения.
