В Казахстане подтверждены 8 фактов заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой

В Казахстане с начала года зафиксировано 8 случаев заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ) после укусов клещей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития.

Случаи заболевания подтверждены в ЮКО (4), Жамбылской (3) и Кызылординской (1) областях. Из них 2 случая – с летальным исходом (по 1 случаю в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях).

В связи с ростом заболеваемости ККГЛ в указанных регионах республики Минздрав рекомендует всем казахстанцам при укусе клещом незамедлительно обращаться в медицинские учреждения.

"На период эпидемиологического сезона обеспечена готовность медицинских организаций вышеуказанных регионов к приему больных с диагнозом ККГЛ: созданы запасы противовирусных препаратов, медикаментов, плазмы крови, дезинфицирующих и защитных средств. Проведено обучение медицинского персонала по вопросам профилактики, диагностики и лечения ККГЛ. Медработники активно ведут информационно-разъяснительную работу среди населения", – уточнили в МЗСР.

Конго-крымская гемморагическая лихорадка – острое инфекционное вирусное заболевание с высокой летальностью, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Инкубационный период составляет от 1 до 14 дней (чаще 2–7 дней).

Инфицирование человека происходит при укусе зараженными клещами; при попадании содержащего вирус материала на кожу и слизистые во время стрижки и ручной очистки скота от клещей, разделки туш зараженных животных; при уходе и оказании медицинской помощи больным.

На сегодня в мире нет безопасной и эффективной вакцины для широкого использования среди людей. Каких-либо вакцин для прививания животных также не существует. Единственным способом профилактики ККГЛ среди людей является повышение информированности о факторах риска и мерах, которые они могут принимать для предотвращения заражения: носить защитную одежду (длинные рукава, длинные брюки) желательно светлого цвета, что позволяет легко обнаружить клещей; применять разрешенные химические вещества для уничтожения клещей и репелленты для кожи и одежды; регулярно осматривать одежду и кожу в целях обнаружения клещей, удалять их безопасными методами; проводить борьбу против клещей в помещениях для содержания животных; избегать пребывания в районах, где имеется большое количество клещей, в сезоны, когда они наиболее активны; надевать перчатки и другую защитную одежду при обращении с животными или их тканями в эндемичных районах, особенно во время забоя, разделки туш и выбраковки на скотобойнях или в домашних условиях; избегать тесного физического контакта с людьми, инфицированными ККГЛ; надевать перчатки и защитную одежду при уходе за больными, мыть руки после их посещения.

Популярное

Все
Дневник Азиады
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Сохранить транзитные позиции
Очередной титул Ангелины
Объединять эпохи и культуры
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
22 медали – в копилке страны
Человек, опередивший время
От политических деклараций – к конкретным действиям
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
В Астане проходит Региональный экологический саммит
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Крупный наркоканал перекрыли в Павлодаре
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следс…
Казахстанцев предупредили о новом виде интернет-мошенничест…
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома

