В Казахстане полицейских проверят на добропорядочность

Общество
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Таким образом в полиции решили бороться с коррупцией.

Фото: Polisia.kz

По поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова полицейских начнут проверять на добропорядочность, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

С личным составом патрульной полиции городов Алматы и Астана уже провели инструктаж на готовность сотрудников, заступающих к несению службы. 

Им напомнили об оказании своевременной помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, также о вежливом поведении и соблюдении этических норм. При этом особое внимание обратили на соблюдение законности и дисциплины.

МВД в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность.

Результаты таких проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

В первую очередь, данный пилот апробируют в патрульной полиции, поскольку сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с населением. 

Проверка будет проводиться подразделениями собственной безопасности посредством моделирования различных ситуаций.

Основная цель – это заблаговременное предупреждение и недопущение правонарушений, а также формирование у сотрудников полиции коррупционной устойчивости.

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