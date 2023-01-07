В Казахстане полицейских проверят на добропорядочность

Таким образом в полиции решили бороться с коррупцией.

Фото: Polisia.kz

По поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова полицейских начнут проверять на добропорядочность, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С личным составом патрульной полиции городов Алматы и Астана уже провели инструктаж на готовность сотрудников, заступающих к несению службы.

Им напомнили об оказании своевременной помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, также о вежливом поведении и соблюдении этических норм. При этом особое внимание обратили на соблюдение законности и дисциплины.

МВД в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность.

Результаты таких проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

В первую очередь, данный пилот апробируют в патрульной полиции, поскольку сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с населением.

Проверка будет проводиться подразделениями собственной безопасности посредством моделирования различных ситуаций.

Основная цель – это заблаговременное предупреждение и недопущение правонарушений, а также формирование у сотрудников полиции коррупционной устойчивости.