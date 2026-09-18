В Казахстане построят новый аэропорт

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов проверил ход строительства нового аэропорта в Катон-Карагайском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ВКО

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Общая готовность объекта составляет почти 76%. На площадке работают 350 человек и 158 единиц техники.

На сегодня здесь возведены взлётно-посадочная полоса, перрон, рулёжная дорожка, завершено строительство республиканской дороги и блочно-модульной котельной. В настоящее время основные работы проводятся в здании аэровокзала, на диспетчерской вышке, служебных объектах и инженерных сетях.

«Аэропорт строится с нуля, здесь большой объём работ. Он должен стать новым импульсом для туризма и сделать Катон-Карагай доступнее для жителей и гостей региона», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Аким области поручил подрядчику строго соблюдать график и обеспечить качество работ. Срок завершения строительства - до конца года.