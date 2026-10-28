В Казахстане построят восемь современных перинатальных центров

Об этом Глава государства заявил во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В республике проживает около семи миллионов детей. Это 34 процента населения. Ежегодно на свет появляется более 330 тысяч младенцев. В нашей стране наблюдается стремительный рост численности населения. Поэтому системное и оперативное развитие инфраструктуры здравоохранения — чрезвычайно важная задача.

«На первом этапе масштабного строительства мы планируем построить восемь современных перинатальных центров по всей стране. Кроме того, в городах Атырау, Актобе, Алматы, Шымкент, Каскелен, Семей и Актау возведут семь многопрофильных детских больниц, а в Астане появятся еще два медицинских объекта», - сказал Президент.

По словам Главы государства, к этой работе, наряду с бюджетными средствам, следует широко привлекать частный капитал. Необходимо успешно реализовать инициированные проекты государственно-частного партнерства. Такой формат партнерства поможет увеличить объем частных инвестиций в социальную инфраструктуру.