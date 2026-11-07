В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов

Правительство

Завод будет выпускать медную фольгу для литий-ионных аккумуляторов, серверов искусственного интеллекта и дата-центров

Фото: Пресс-служба Правительства

В Казахстане планируют построить завод по производству медной фольги стоимостью 810 млн долларов. Проект обсудили первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев и руководители компаний Londian Wason New Energy Tech Inc. Чжоу Гуанлинь и NAIKAN Ltd. Александр Нигай, передает Kazpravda.kz.

Новое предприятие будет перерабатывать казахстанскую катодную медь в продукцию, востребованную в высокотехнологичных отраслях. В частности, завод займется выпуском электролитической медной фольги для литий-ионных аккумуляторов, а также HVLP-фольги для печатных плат, используемых в серверах искусственного интеллекта и центрах обработки данных.

Вице-премьер подчеркнул, что Правительство Казахстана поддерживает переход от сырьевой модели к производству продукции глубокой переработки.

«В ходе переговоров акцент сделан на использовании отечественного сырья, подготовке казахстанских технических кадров и интеграции выпускаемой продукции в глобальные цепочки поставок. Вице-премьер подчеркнул, что Правительство Казахстана поддерживает переход от сырьевой модели к производству продукции глубокой переработки», — сообщили в пресс-службе Правительства РК.

Медная фольга казахстанского производства также может найти применение при реализации проекта «Долина ЦОДов» в Павлодарской области.

Запуск первых производственных мощностей намечен на второй квартал 2029 года. К 2031 году предприятие планирует выйти на выпуск 50 тыс. тонн продукции ежегодно.

По итогам встречи компании Londian Wason и NAIKAN Ltd. подписали соглашение о партнерстве для совместной реализации проекта строительства завода в Казахстане.

#производство #сырье #фольга

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