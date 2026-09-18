В Казахстане потеплеет на выходных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие трое суток погода в Казахстане начнет постепенно стабилизироваться, на северо-западе, а затем и на севере республики осадки будут постепенно прекращаться, температура воздуха начнет повышаться. А на западе страны сохраняется погода без осадков.

В отдельных районах юга и юго-востока Казахстана прогнозируются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в горных районах временами ожидаются сильные дожди. При этом в южных регионах сохранится теплая погода.

В дневные часы температура воздуха на севере страны составит +17…+25°С, в центральных регионах и на западе до +20…+28°С, на юге и юго-востоке воздух прогреется до +27…+32°С.