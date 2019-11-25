Общество
В Казахстане потеплеет в ближайшие дни
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз на 26-28 ноября 2019 года в Казахстане, передает Kazpravda.kz.    

Отмечается, что циклон с атмосферными фронтами, сместившийся на Казахстан, вызвал осадки, а в северной половине республики и значительное повышение температуры воздуха.

"В предстоящие трое суток высотная барическая ложбина, с которой связан циклон и фронты, будет заполняться, перемещаться на юг Западной Сибири, тропосферные же потоки (на высоте около 5 км) начнут меняться на широтные. А это означает, что на Казахстан начнёт поступать более тёплый и влажный воздух с Атлантики, что вызовет повышение температуры на всей территории республики, но также и местами снег, туман, гололёд", – говорится в сообщении.

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