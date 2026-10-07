В Казахстане появятся новые госнаграды в сфере культуры и искусства

Курултай в первом чтении одобрил поправки в закон «О государственных наградах Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, поправки инициированы группой депутатов Курултая. Законопроект разработан во исполнение поручения Президента Республики Казахстан по совершенствованию законодательства о государственных наградах в сфере культуры и искусства.
Проектом закона предусматриваются учреждение медали «Шәмші Қалдаяқов» и почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі».
«Кроме того, законопроект направлен на совершенствование требований, предъявляемых к государственным наградам, а также внесение ряда редакционных поправок», - говорится в заключении.