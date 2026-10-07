В Казахстане появятся новые госнаграды в сфере культуры и искусства

Культура,Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Курултай в первом чтении одобрил поправки в закон «О государственных наградах Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz  

Как отмечается в заключении к документу, поправки инициированы группой депутатов Курултая. Законопроект разработан во исполнение поручения Президента Республики Казахстан по совершенствованию законодательства о государственных наградах в сфере культуры и искусства.

Проектом закона предусматриваются учреждение медали «Шәмші Қалдаяқов» и почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі».

«Кроме того, законопроект направлен на совершенствование требований, предъявляемых к государственным наградам, а также внесение ряда редакционных поправок», - говорится в заключении.

#культура #госнаграда #курултай

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