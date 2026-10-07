В Казахстане появятся новые госнаграды в сфере культуры и искусства

Как отмечается в заключении к документу, поправки инициированы группой депутатов Курултая. Законопроект разработан во исполнение поручения Президента Республики Казахстан по совершенствованию законодательства о государственных наградах в сфере культуры и искусства.

Проектом закона предусматриваются учреждение медали «Шәмші Қалдаяқов» и почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі».