Казахстан празднует День Республики

25 октября в Казахстане отмечается День Республики. В честь национального праздника страны во всех регионах проходят торжественные мероприятия, передает Кazpravda.kz.

На первом заседании Национального курултая президент страны Касым-Жомарт Токаев вернул Дню Республики статус национального праздника. Он является символом единства многонационального народа, беззаветной любви к родному краю, преемственности традиций и поколений.

"25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. Очень важную роль в принятии этого документа сыграл первый президент Нурсултан Назарбаев. День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности", – сказал глава государства.

В честь праздника во всех регионах сегодня пройдут разнообразные культурные мероприятия, спрортивные состязания и народные гулянья. К этому дню приурочены открытие заводов, школ, детских садов, поликлиник и жилых домов.