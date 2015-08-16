В Казахстане празднуют День спорта

День спорта в Казахстане появился как дань уважения спорту, отмечается согласно Указу Президента РК Нурсултана Назарбаева от 15 ноября 2003 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.
Во всех регионах страны проходят спортивные мероприятия, посвященные этому празднику. Массовые соревнования по казахским национальным видам спорта, армрестлингу, гиревому спорту, настольному теннису, стритболу и волейболу.
По данным Министерства культуры и спорта, на сегодня в республике создано 125 профессиональных спортивных клубов, где занимаются физической культурой и спортом около 35 тысяч человек, из них на селе – порядка 2 тысяч. В целом в Казахстане более 4 млн человек, или больше четверти населения страны, занимаются спортом.
Гордостью страны являются казахстанские спортсмены, которые выигрывают медали в международных соревнованиях, на Азиатских и Олимпийских играх.
Ранее в Астане министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы поздравил спортсменов, тренеров, олимпийцев, ветеранов труда с наступающим профессиональным праздником.