Спорт
В Казахстане празднуют День спорта
Жания Уранкаева
День спорта в Казахстане появился как дань уважения спорту, отмечается согласно Указу Президента РК Нурсултана Назарбаева от 15 ноября 2003 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

Во всех регионах страны проходят спортивные мероприятия, посвященные этому празднику. Массовые соревнования по казахским национальным видам спорта, армрестлингу, гиревому спорту, настольному теннису, стритболу и волейболу.

По данным Министерства культуры и спорта, на сегодня в республике создано 125 профессиональных спортивных клубов, где занимаются физической культурой и спортом около 35 тысяч человек, из них на селе – порядка 2 тысяч. В целом в Казахстане более 4 млн человек, или больше четверти населения страны, занимаются спортом.

Гордостью страны являются казахстанские спортсмены, которые выигрывают медали в международных соревнованиях, на Азиатских и Олимпийских играх.

Ранее в Астане министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы поздравил спортсменов, тренеров, олимпийцев, ветеранов труда с наступающим профессиональным праздником.

Популярное

Все
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изменения
Али Бектаев: Проведение референдума в Казахстане – историческое решение
Тайные маршруты служебного авто
От юрты до ханока
Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»
Кипр стал первой страной с полным охватом 5G
Преступник сбежал из колонии в Актобе
Обзор главных событий европейского футбола
Связались с дурной компанией
Котельную три года ждать?
Хоккейный клуб "Сарыарка" вновь стал чемпионом Казахстана
Инвестиции в будущее
Ербола Назарбаева уволили из Антикора
В единстве и согласии
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
Только Труд и Май
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Спорт
Обзор главных событий европейского футбола
Спорт
Хоккейный клуб "Сарыарка" вновь стал чемпионом Казахстана
Спорт
В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изм…
Спорт
Карина Кузганбаева стала трехкратной чемпионкой Казахстана …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]