В Казахстане предлагают кастрировать педофилов

Сегодня в ходе заседания Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью заместитель Генерального прокурора Нурмаханбет Исаев выступил с предложением ввести для педофилов такую меру наказания, как кастрация, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Необходима кастрация добровольная или принудительная, химическая, физическая. Во многих странах мира, в том числе и России, она введена в целях снижения рецидивной преступности и в целях защиты малолетних детей. Прошу уважаемых членов Координационного совета рекомендовать министерствам внутренних дел, здравоохранения и социального развития и другим заинтересованным государственным органам тщательно и всесторонне проработать этот вопрос", – заявил замгенпрокурора Нурмаханбет Исаев.
Напомним, сегодня в Астане состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где были обсуждены вопросы законности расследования, раскрытия, назначения и отбытия наказаний за уголовные преступления насильственного характера.