В Казахстане предлагают открыть казино и залы игровых автоматов близ озера Алаколь
Назымгуль Кумыспаева
Депутат Мажилиса Парламента Майра Айсина обратилась к главе казахстанского Правительства с просьбой рассмотреть возможность создания специальной экономической зоны на озере Алаколь, с размещением там казино и игровых автоматов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы, группа депутатов Мажилиса Парламента, просим рассмотреть следующие вопросы: создание туристической СЭЗ Алаколь; включение озера Алаколь в приоритетную туристическую зону развития РК; научное исследование лечебных свойств воды и грязи озера Алаколь в целях привлечения как отечественных, так и зарубежных туроператоров; изучение вопроса организации вблизи озера Алаколь деятельности казино и игровых автоматов наподобие Боровской и Капчагайской зонам; решение вопроса транспортной инфраструктуры, а также решение развития внутренней инфраструктуры на побережье озера Алаколь, села имени Кабанбай батыра и села Орджак Восточно-Казахстанской области", – зачитала запрос перед депутатами Майра Айсина.
По словам мажилисвумен, при решении вышеуказанных вопросов озеро Алаколь в течение 2–3 лет может привлечь отдыхающих в количестве до 400 тыс. человек. "Что несомненно скажется как на здоровье казахстанцев, так и на росте экономики и страны, близлежащих регионов", – пояснила она.