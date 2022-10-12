Общество
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
Алла Серикбаева

Труд облагородит... нарушителя

В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания. Соответствующий документ опубликован на портале «Открытые НПА».

В Послании народу «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Президент отметил, что необходимо расширить сферу административной юстиции. Речь, в частности, идет о составах, предусматривающих санкцию в виде лишения специального права, разрешения либо приостановления его действия, а также исключения из реестра, приостановления или запрещения деятельности.

Министерство юстиции проработало этот вопрос и на пуб­личное обсуждение вынесло консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях».

Необходимость поправок связана с тем, что 8 июня 2022 года в статью 24 Конституции РК была введена норма по обеспечению применения принудительного труда. В частности, указывается, что «принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного или военного положения». Однако механизм и конкретные составы, за которые предусматривается данный вид административного взыскания, отсутствуют.

В ведомстве отмечают, что во многих развитых странах разрешается применять принудительный труд по решению суда как наказание за мелкие правонарушения в качестве воспитательной меры. К примеру, если человек выбросил мусор в неположенном месте, вместо штрафа он может подметать улицы.

Кроме того, не все нарушители имеют материальную возможность оплатить штраф. «Предлагаемая новелла будет оказывать хорошее воспитательное и превентивное воздействие на правонарушителя, особенно в отношении лиц, посягающих на нарушение общественного порядка», – считают в Министерстве юстиции.

В проекте документа предлагается в Кодекс об административных правонарушениях добавить этот вид взыскания, определить механизм его исполнения, а также составы особенной части КоАП, по которым его возможно применять.

В качестве примера приводится зарубежный опыт. В частности, в Беларуси, Кыргызстане и Российской Федерации общественные работы применяются в качестве основного административного взыскания. Причем в последних двух странах при отправлении правосудия согласие на это правонарушителя не требуется.

В Литве в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, общественные работы – не основной, а альтернативный вид наказания. В Эстонии так же, но только за уголовные правонарушения. При этом согласие нарушителя «поработать бесплатно» требуется в случае замены ареста или лишения свободы.

Вместе с тем в Минюсте не исключают, что введение данной нормы может вызвать возмущение общественности. «Учитывая, что административные правонарушения на практике совершаются чаще, чем уголовные проступки, возможно, введение данного инсти­тута вызовет негативную общественную реакцию», – говорится в проекте документа, публичное обсуж­дение которого продлится до 22 октября текущего года.

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