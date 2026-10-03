В Казахстане предлагают усилить контроль за ввозом мопедов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минторговли вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который предусматривает изменение порядка выпуска отдельных видов мототранспорта при ввозе в страну, передает Kazpravda.kz.

Министерство торговли и интеграции РК предлагает включить мопеды, мотовелосипеды и мокики в перечень товаров, в отношении которых не допускается условный выпуск. Соответствующий проект постановления Правительства размещен на портале «Открытые НПА».

Документ подготовлен в рамках Комплексного плана противодействия нелегальному торговому обороту на государственных границах. Предлагаемые изменения направлены на усиление контроля за соблюдением действующих запретов и ограничений при ввозе отдельных категорий транспортных средств.

«Проект постановления предусматривает включение в перечень товаров, в отношении которых условный выпуск не допускается, мототранспортных средств - мопедов, мотовелосипедов и мокиков», - сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

Условный выпуск позволяет выпускать отдельные товары при наличии установленных законодательством ограничений на их использование и распоряжение. Предлагаемые изменения предусматривают, что перечисленные виды мототранспорта будут исключены из такой процедуры.

Проект находится на общественном обсуждении на портале «Открытые НПА» с 1 по 15 октября 2026 года.