В Казахстане предлагают усилить контроль за ввозом мопедов

Закон и Порядок

Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минторговли вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который предусматривает изменение порядка выпуска отдельных видов мототранспорта при ввозе в страну, передает Kazpravda.kz

Министерство торговли и интеграции РК предлагает включить мопеды, мотовелосипеды и мокики в перечень товаров, в отношении которых не допускается условный выпуск. Соответствующий проект постановления Правительства размещен на портале «Открытые НПА». 

Документ подготовлен в рамках Комплексного плана противодействия нелегальному торговому обороту на государственных границах. Предлагаемые изменения направлены на усиление контроля за соблюдением действующих запретов и ограничений при ввозе отдельных категорий транспортных средств.

«Проект постановления предусматривает включение в перечень товаров, в отношении которых условный выпуск не допускается, мототранспортных средств - мопедов, мотовелосипедов и мокиков», - сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

Условный выпуск позволяет выпускать отдельные товары при наличии установленных законодательством ограничений на их использование и распоряжение. Предлагаемые изменения предусматривают, что перечисленные виды мототранспорта будут исключены из такой процедуры.

Проект находится на общественном обсуждении на портале «Открытые НПА» с 1 по 15 октября 2026 года. 

#транспорт #запрет #мопеды

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