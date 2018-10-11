В Казахстане предлагают ввести минимальный размер выплат за эксплуатацию домов
Лаура Тусупбекова
В Казахстане предлагают ввести минимальный размер выплат за эксплуатацию жилых домов. Соответствующие поправки по вопросам ЖКХ презентовали в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы в законопроекте определили минимальные расходы, которые жильцы дома обязаны платить в рамках эксплуатации своего дома. (…) Выше этой суммы или другие услуги - это уже на усмотрение собрания жильцов, они сами будут принимать решение", - сказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев.
По его словам, соответствующее решение об этом будет утверждаться маслихатами.
"Например, если уборка мест общего пользования проводится два раза в неделю, они могут принять решение о том, чтобы она проводилась три или пять раз в неделю, но это уже за дополнительную плату. Это они уже сами будут решать. Мы предполагаем, что этот документ будет утверждаться маслихатами", - пояснил вице-министр.