РОО «Союз Отцов» выступило с инициативой о полном запрете производства, коммерческого ввоза, оптовой и розничной продажи энергетических напитков в Казахстане, включая интернет-торговлю и доставку

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Энергетические напитки стали привычной частью повседневной жизни многих казахстанцев. Их употребляют школьники, студенты, водители, офисные работники и представители других профессий, пытаясь справиться с усталостью, недосыпанием и высокими нагрузками. Однако за кратковременным ощущением бодрости могут скрываться риски для здоровья, которые требуют серьезного внимания общества и государства, сообщает Kazpravda.kz

Союз Отцов выступил с инициативой о полном запрете производства, коммерческого ввоза, оптовой и розничной продажи энергетических напитков в Казахстане, включая интернет-торговлю и доставку.

По мнению представителей общественного объединения, действующие ограничения не решают проблему в полном объеме. С 1 января 2025 года в Казахстане запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 21 года, а с 2026 года действует акциз на эту продукцию. Эти меры являются определенными шагами в регулировании рынка, однако они не устраняют потенциальное воздействие энергетиков на здоровье взрослых потребителей.

«Нас серьезно тревожат возможные долгосрочные последствия регулярного употребления энергетиков. Речь идет о риске бесплодия, рака, инфарктов в молодом возрасте и сокращения продолжительности жизни» – говорится в видеообращении заместителя председателя Союза Отцов Күзембай Бекдайыр Нығметұлы.

Энергетики – не просто напитки для бодрости

Основную обеспокоенность вызывает высокое содержание кофеина и других стимулирующих компонентов. Научные исследования показывают, что употребление энергетических напитков может сопровождаться повышением артериального давления и изменениями электрической активности сердца.

В частности, метаанализ 17 рандомизированных исследований, опубликованный в журнале Nutrition Reviews в 2024 году, выявил повышение артериального давления у взрослых после употребления энергетических напитков.

Не менее серьезный вопрос – содержание сахара. В некоторых банках объемом около 400 мл может содержаться порядка 100 граммов добавленного сахара. Это значительно превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения ориентир по суточному потреблению свободных сахаров. Регулярное избыточное потребление сахара связано с риском ожирения, нарушений обмена веществ и сахарного диабета.

При этом маркировка «без сахара» не означает отсутствия других потенциальных рисков, связанных с высокой концентрацией кофеина и стимулирующих веществ.

Опасность формирования повседневной зависимости

Отдельное внимание Союз Отцов обращает на распространение привычки регулярно употреблять энергетики среди взрослого населения.

Человек выпивает энергетик, чтобы преодолеть усталость и недосыпание. Кофеин временно повышает бодрость, однако может отрицательно влиять на качество сна. На следующий день усталость возвращается, и человек снова прибегает к энергетическому напитку.

Так формируется замкнутый круг, при котором вместо полноценного отдыха организм регулярно получает дополнительную стимуляцию.

При регулярном употреблении кофеина возможно развитие толерантности, а при прекращении привычного потребления могут возникать головные боли, сонливость, раздражительность, усталость и снижение концентрации внимания.

«Сейчас энергетики доступны с 21 года, взрослый возраст не устраняет влияние кофеина на сон и давление. Повышение акциза может уменьшить спрос, но не делает напиток безвредным. Ограничения рекламы и содержания кофеина снижают отдельные риски, но не убирают их полностью. Именно поэтому мы требуем полного запрета», – говорится в петиции.

Проблема касается и подрастающего поколения

Несмотря на законодательный запрет продажи энергетиков несовершеннолетним, масштабы их потребления среди школьников остаются предметом серьезной общественной обеспокоенности.

Согласно данным исследования HBSC за 2022 год, 20,5% опрошенных школьников Казахстана в возрасте 11–15 лет употребляли энергетические напитки еженедельно, а 3% – ежедневно.

Эти цифры свидетельствуют о необходимости не только контроля за соблюдением действующих ограничений, но и комплексной профилактической политики.

Для родителей вопрос энергетических напитков – это не просто вопрос потребительского выбора. Это вопрос здоровья детей, формирования пищевых привычек и ответственности за будущее поколения.

Почему Союз Отцов выступает за полный запрет?

В общественном объединении считают, что повышение стоимости энергетиков за счет акцизов и ограничение продажи по возрасту не устраняют саму проблему.

Взрослые также подвержены воздействию кофеина, а регулярное употребление энергетических напитков может негативно отражаться на сне и сердечно-сосудистой системе. Кроме того, ограничения рекламы и содержания отдельных компонентов не исключают всех потенциальных рисков.

Международная практика показывает, что некоторые государства уже применяют специальные ограничения в отношении энергетических напитков. Возрастные ограничения действуют, в частности, в Литве, Латвии, Польше и Норвегии. в Непале зарегистрировано ограничение импорта. В Кыргызстане запланировано введение запрета продажи энергетиков с 1 января 2027 года.

В Союзе Отцов считают, что Казахстану необходимо рассмотреть более строгую модель регулирования, не ограничиваясь повышением акцизов и возрастными барьерами.

«Мы считаем, что этих мер недостаточно. Энергетики могут навредить и здоровью взрослых. Мы запускаем петицию за полный запрет производства, коммерческого ввоза и продажи энергетических напитков в Казахстане» – отмечают в Союзе Отцов.

Какие меры предлагается принять?

Общественное объединение предлагает организовать межведомственную подготовку законодательной инициативы, предусматривающей: полный запрет производства и коммерческого ввоза энергетических напитков; запрет их оптовой и розничной продажи, включая интернет-магазины и службы доставки; разработку четких критериев отнесения продукции к энергетическим напиткам, включая варианты без сахара и концентраты; запрет рекламы, продвижения и бесплатной раздачи такой продукции, в том числе через социальные сети.

В число предложений входит установление ответственности за незаконный оборот и механизмов государственного контроля; введение переходного периода продолжительностью не более шести месяцев после официального опубликования соответствующего закона.