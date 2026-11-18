Документы предусматривают новые требования к цифровым площадкам, дополнительные меры защиты детей в интернете, а также механизмы противодействия распространению противоправного контента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Курултай на заседании рассмотрел в первом чтении два законопроекта, направленных на усиление ответственности онлайн-платформ и совершенствование законодательства в сфере масс-медиа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Представляя законопроекты, министр культуры и информации Арман Кырыкбаев отметил, что развитие цифровой среды и появление новых вызовов требуют своевременного обновления законодательства.

«Появление новых вызовов в медиасреде требует своевременного совершенствования законодательной базы. В частности, большой блок нерешенных задач приходится именно на онлайн-пространство, где зачастую распространяется деструктивный контент и совершаются противоправные действия», – подчеркнул министр.

По его словам, только за десять месяцев 2026 года в ходе мониторинга выявлено 128,5 тысячи противоправных материалов на онлайн-платформах. При этом удалено лишь 70% такого контента. В этой связи законопроектами предлагается обязать онлайн-платформы открывать представительства в Казахстане в юридической форме.

Также вводится административная ответственность за неисполнение предписаний уполномоченного органа об удалении противоправного контента и информации, признанной кибербуллингом в отношении детей.

Кроме того, предлагается внедрить механизм идентификации анонимных пользователей и публичных сообществ с аудиторией более пяти тысяч подписчиков.

Отдельный блок поправок касается безопасности несовершеннолетних в цифровой среде. В частности, предлагается запретить регистрацию на онлайн-платформах пользователям младше 16 лет. Владельцы площадок и их представительства должны будут обеспечить возрастную верификацию. При этом ограничения не коснутся мессенджеров, предназначенных для межличностного общения и взаимодействия с родителями и учителями.

Еще одна новелла – законодательное регулирование деятельности аудиовизуальных платформ и онлайн-кинотеатров. Распространение теле- и радиоканалов через аудиовизуальные платформы предлагается осуществлять на основании лицензии. Для онлайн-кинотеатров предусматривается необходимость иметь законного представителя на территории Казахстана.

Законопроекты также предусматривают введение специальной маркировки ответов государственных органов при их публикации в СМИ, чтобы аудитория могла отличать официальную позицию ведомства от журналистского материала.

Отдельное внимание уделено защите чести, достоинства и деловой репутации граждан. В частности, предлагается закрепить требование о размещении опровержения в том же источнике, где были распространены порочащие сведения, в том числе в социальных сетях. Кроме того, вводится административная ответственность за распространение клеветы на онлайн-платформах и использование нецензурной брани в СМИ и на цифровых площадках.

«Опровержение должно быть доступно прежде всего тем пользователям, которым была распространена первоначальная информация», – отметил Арман Кырыкбаев.

Поправки также уточняют правила использования изображений граждан без их согласия. Предлагается разрешить использование изображений из открытых источников только при отсутствии установленного самим человеком запрета на дальнейшее использование. При этом сведения и изображения, относящиеся к личной и семейной жизни, не должны рассматриваться как часть его служебной или публичной деятельности.

Еще одно направление – повышение прозрачности образовательного контента и информации об оккультных услугах. Предлагается обеспечить гражданам доступ к сведениям об образовании лиц, распространяющих образовательные курсы, а также о характере предлагаемых оккультных услуг.

«Законопроекты направлены на создание более действенного механизма взаимодействия государства с крупными онлайн-платформами и повышение их ответственности за неисполнение требований законодательства Республики Казахстан», – заявил министр.

По информации ведомства, реализация предлагаемых норм не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.