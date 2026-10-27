В Казахстане предложили создать региональный центр NVIDIA по физическому ИИ

Образование,Цифровизация
Дана Аменова
корреспондент

Подготовленные преподаватели смогут обучать студентов в своих университетах.

Фото: МНВО

МНВО сотрудничает с NVIDIA в рамках программы Deep Learning Institute (DLI), направленной на подготовку и сертификацию преподавателей, а также развитие компетенций студентов в области искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

23 октября текущего года в рамках визита в Казахстан основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга была обозначена необходимость расширения сотрудничества и предложено создать в стране региональный NVIDIA Physical AI Hub. Инициатива предполагает объединение университетов и промышленных партнёров для подготовки кадров и развития прикладных решений в области физического искусственного интеллекта.

На первом этапе предлагается обеспечить вузам Казахстана доступ к курсам NVIDIA DLI, учебным материалам и практическим занятиям с сертификацией. Программа предусматривает бесплатную сертификацию преподавателей и учебные семинары для академической аудитории.

Подготовленные преподаватели смогут обучать студентов в своих университетах. Технической основой предполагается сделать существующую университетскую инфраструктуру и доступные облачные вычислительные ресурсы.

Реализацию инициативы планируется осуществлять поэтапно. На первоначальном этапе предусматривается обеспечение доступа высших учебных заведений к программе NVIDIA DLI, подготовка и сертификация преподавателей.

В дальнейшем сертифицированные специалисты смогут организовывать образовательные курсы и практические занятия для студентов в своих университетах. Использование действующей университетской инфраструктуры и доступных облачных вычислительных ресурсов позволит постепенно расширять охват программы.

#регионы #центр #МНВО #ИИ #Nvidia

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