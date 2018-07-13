В Казахстане предложили восстановить суд биев

Суд биев для решения спорных конфликтов предложили восстановить в Казахстане. Он будет состоять из уважаемых и авторитетных людей. Использовать древнюю казахскую традицию правосудия предложил советник председателя Верховного суда РК Сагатбек Сулеймен , передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Самым эффективным способом снижения споров является восстановление судов биев. Этот вопрос просится в повестку дня. Председателям судов нужно взять в руки вопрос о внедрении судов биев. В каждом населенном пункте есть уважаемые, авторитетные люди. Нужно их подготовить, обучить на курсах медиации и дать им звание биев. Они без бюрократии, без суда, с помощью силы слова смогут уладить конфликт и привести людей к общему решению. Тогда в обществе уменьшится количество споров, спадет нагрузка на суды", – предложил Сулеймен на совещании в Астане по итогам работы судов республики за первое полугодие 2018 года.
При этом он отметил, что решение данного вопроса находится в руках председателей судов.