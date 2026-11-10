В Казахстане пресекли незаконные требования монополистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры добился отмены незаконных требований к предпринимателям, перевода выдачи технических условий в цифровой формат и раскрытия информации о свободных мощностях инженерных сетей, сообщает Kazpravda.kz

По итогам прокурорского надзора возбуждено 1 294 административных производства, общая сумма штрафов составила около 220 млн теңге.



Подключение к инженерным сетям — один из ключевых этапов реализации инвестиционных проектов. Однако на практике предприниматели сталкиваются с дополнительными согласованиями, необоснованными отказами в выдаче технических условий и отсутствием открытой информации о доступных мощностях.



Проведенный анализ Комитета по защите прав инвесторов вскрыл многочисленные нарушения и системные проблемы в этой сфере.



Отмена незаконных согласований



По данным Комитета, в одном из крупных городов страны инвесторы при получении технических условий на подключение к инженерным сетям сталкивались с дополнительным административным барьером: от них требовали предварительного согласования с местным исполнительным органом.



Данное требование не было предусмотрено законодательством и на протяжении нескольких лет создавало необоснованные препятствия для бизнеса. По инициативе Комитета незаконная практика пресечена, дополнительное согласование отменено.



Доступ к информации о свободных мощностях



Ещё одна проблема — отсутствие актуальных и открытых сведений о технических возможностях инженерных сетей.



С 2023 года субъекты естественных монополий обязаны размещать и обновлять информацию о своих сетях и доступных мощностях в Геопортале РГП «Госградкадастр». Эти сведения необходимы инвесторам ещё на этапе выбора земельного участка и планирования производства.



Однако анализ показал, что многие монополисты не исполняли данное требование, а отдельные предприятия необоснованно ограничивали доступ к публичной информации.



После вмешательства Комитета нарушения устранены. Более 40 субъектов естественных монополий привлечены к административной ответственности за непубликацию либо несвоевременное обновление сведений.



Технические условия переводят исключительно в цифровой формат



Отдельное направление работы — обеспечение полноценного функционирования принципа «одного окна» при получении разрешительных документов.



С 2018 года этот механизм предусматривает возможность получения разрешения на проектирование вместе с техническими условиями. Однако проверка выявила, что на практике отдельные монополисты продолжали создавать препятствия: отказывали в выдаче технических условий, принимали бумажные заявления и фактически вынуждали предпринимателей обращаться к ним напрямую.



С 11 июля текущего года технические условия должны выдаваться исключительно через Геопортал. Несмотря на это, часть предприятий продолжала работать вне цифровой системы, а некоторые субъекты естественных монополий даже не были в ней зарегистрированы.



В результате принятых мер удалось активизировать переход на цифровой формат. На сегодняшний день из 426 субъектов естественных монополий, выдающих технические условия, в Геопортале авторизованы 424. Заявки рассматриваются через цифровую систему.



Кроме того, по инициативе Комитета повышается персональная ответственность руководителей государственных субъектов естественных монополий. Теперь отказы в выдаче технических условий инвесторам должны подписываться непосредственно первыми руководителями госпредприятий.



Такая практика уже внедрена в АО «Астана-Теплотранзит», АО «Астана-РЭК» и ГКП «Астана Су Арнасы». Аналогичные изменения вносятся в регламенты государственных субъектов естественных монополий по всей стране.

Неиспользуемые электрические мощности планируют сделать платными



Ещё одна системная проблема связана с длительным резервированием значительных объёмов электрической мощности крупными предприятиями без их фактического использования.



В условиях дефицита электроэнергии такая практика ограничивает возможности подключения новых производств и реализации инвестиционных проектов.



Для решения проблемы уполномоченным органом — Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики — подготовлены законодательные поправки, предусматривающие введение платы за удержание неиспользуемых электрических мощностей.



Мера призвана стимулировать предприятия освобождать избыточные резервы и обеспечивать более рациональное распределение доступных ресурсов.



Работу продолжат на системной основе



Для устранения выявленных нарушений Комитетом по регулированию естественных монополий разработан План первоочередных действий, а также подготовлены изменения в подзаконные нормативные правовые акты.

