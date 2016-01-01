В Казахстане приступила к работе Местная полицейская служба

Общество
Ксения Воронина
Фото с сайта zhambylnews.kz
Местная полиция начала работать в Казахстане с 1 января 2016 года, передает Kazpravda.kz.

12 ноября 2015 года Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности местной полицейской службы". Данный закон направлен на реализацию Плана нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ в части формирования местной полицейской службы, подотчетной местным исполнительным органам и местному сообществу, в целях укрепления общественного порядка и профилактики преступности, повышения уровня доверия населения к деятельности органов внутренних дел и обеспечения прозрачности их работы.

Местная полиция будет состоять из участковых инспекторов полиции, их помощников, подразделений по делам несовершеннолетних. У акимов появится инструментарий для практической реализации уже возложенной на них задачи. При этом начальник местной полиции будет назначаться по согласованию с акимом и маслихатами региона, а участковые инспекторы местной полиции – с учетом мнения населения административного участка.

В А стане в состав местной полицейской службы вошли более 1,5 тысячи полицейских. Возглавил ее начальник УАП ДВД Астаны полковник полиции Бахытжан Малыбаев.

