В Казахстане продолжают снижаться цены на социально значимые продукты

По состоянию на 16 сентября 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

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В течение недели снижение цен зафиксировано на лук (5,1%), картофель (3%), морковь (2,4%), капусту белокочанную (2,3%), яблоки (1,1%), сахар (0,7%), творог и куры (по 0,4%).

Цены на хлеб, рожки, говядину, баранину, части кур, молоко, сметану, масло подсолнечное, масло сливочное, соль и чай остались без изменений.

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Жезказгане на 0,3%, Семее – на 0,2%, Талдыкоргане – на 0,1%. В Астане, Актобе, Атырау, Кокшетау, Конаеве, Уральске, Павлодаре, Петропавловске и Туркестане цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на лук по республике составила 149 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Павлодаре – 119 теңге за килограмм.

Средняя стоимость на картофель по республике составила 211 теңге за килограмм. Наиболее доступные цены отмечены в Павлодаре – 135 теңге за килограмм.

Средняя цена на морковь по стране составила 222 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Павлодаре – 140 теңге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на помидоры сложилась на уровне 620 теңге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Таразе – 378 теңге за килограмм и в Атырау – 396 теңге за килограмм.