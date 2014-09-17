Общество В Казахстане проходит подготовка дорог к зиме Назымгуль Кумыспаева

В Казахстане проходит подготовка к зимней эксплуатации дорог, сообщает пресс-служба Республиканского государственного предприятия "Казахавтодор".



"В ходе подготовки к эксплуатации в зимний период 2014–2015 года в Казахстане приведены в надлежащее состояние 1 370 678 квадратных метров покрытия автомобильных дорог республиканского значения", – говорится в распространенном сообщении.



Также в ходе подготовительных мероприятий продолжается ремонт дорожной техники, производственных комплексов; установка километровых указателей; очистка обочин и полосы отвода от растительности и кустарников, способствующих задержанию снега; установка временных и замена дорожных знаков; устранение колеи и гребенки; ямочный ремонт; заготовка противогололедных материалов.



"В целом, в масштабах республики были устранены колея и гребенка в объеме 603 144 квадратных метров. Разметкой проезжей части охвачены 15 868 километров дорог, установлены и заменены 9 216 дорожных знаков, отремонтированы 325 автопавильонов и площадок отдыха, отремонтирован 24 391 погонный метр ограждений, установлены 14 344 сигнальных столбика и 1 397 километровых указателей. Также установлены и заменены перильные ограждения на мостах в объеме 1 737 погонных метров", – указывается в сообщении.



Пресс-службой отмечается, что зимой при температуре до –25 градусов ямочный ремонт будет выполняться асфальтобетонной смесью на основе МАК–порошка, который позволяет своевременно устранить дефекты покрытия в течение всего года. В настоящее время по областным филиалам заготовлено 63,8 тонны Мак–порошка.



"В целях предупреждения возникновения неблагоприятных погодных условий заключены договоры с гидрометеослужбами о предоставлении сводок прогноза погоды", – добавили в пресс-службе.



В РГП "Казахавтодор" еженедельно проводится оперативно-технологическая и селекторная связь с областными филиалами по подготовке к предстоящему зимнему периоду. По всей сети республиканских автодорог сосредоточены 126 обогревательных пунктов.