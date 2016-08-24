В Казахстане прошел первый тренинг для журналистов по работе с открытыми данными
22–23 августа в Астане прошел первый тренинг для представителей средств массовой информации по работе с открытыми данными и data-журналистике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".
В своем приветственном слове заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Жанат Мырзабеков рассказал об инициативе "Открытое правительство", чьим непосредственным компонентом является портал открытых данных Казахстана data.egov.kz. Данные именно с этого портала в ходе практических занятий использовали участники тренинга.
Глава "Internews Network" в Казахстане Ержан Сулейменов подчеркнул, что в лице журналистов портал открытых данных Казахстана может получить не только непосредственных пользователей, но и тестеров, которые помогут развивать и совершенствовать этот проект.
Обучение для представителей СМИ провели эксперты отрасли медиа и IT: ведущий разработчик для медиа в Центральной Азии Николай Пихота, ассоциированный профессор ITMO University Ирина Радченко и руководитель проекта "Открытая Азия Онлайн" Ольга Каплина.
В двухдневном тренинге приняли участие представители около 15 республиканских и региональных средств массовой информации. В ходе семинара участники изучили базовые принципы открытого доступа к данным, узнали об этапах создания материалов в стиле data-журналистики и основах обработки данных, а также выполнили ряд практических заданий. В финальной части семинара журналисты представили свои проекты на основе открытых данных.
Как было отмечено в ходе тренинга, открытые данные предоставляют новые возможности для журналистики, а умение использовать и анализировать информацию из открытых баз данных становится требованием времени.