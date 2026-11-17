Команды государственных органов страны выполняли задачи с применением беспилотных авиационных систем (БАС) и средств противодействия беспилотникам в условиях, приближенных к реальным.

Соревнования организованы СГО РК при техническом содействии ОФ «Ashyq Aspan Foundation», который является авторизованным организатором соревнований в РК в данном направлении.

Турнир направлен на внедрение применения БАС и противодействия им, повышение технического потенциала государственных органов. Также соревнование нацелено на обмен опытом между командами-участниками в подходах и технике использования БАС.

В ходе турнира команды соревновались в четырех упражнениях: «Штурм», «Разведка – посадка – сброс», «Чистое небо» и «Командная эстафета».