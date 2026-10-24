В Казахстане рассматривают меры по увеличению будущих пенсий

Пенсионные новости

Минтруда и ЕНПФ обсуждают механизмы роста пенсионных накоплений за счет регулярных взносов работников и работодателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане рассматривают новые подходы к развитию пенсионной системы, которые позволят повысить размер будущих пенсий и укрепить пенсионные права граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Эти вопросы обсудили на рабочей встрече в Алматы с участием министра труда Аскарбека Ертаева, председателя правления ЕНПФ Жаната Курманова и экспертов финансового сектора Болата Жамишева и Елены Бахмутовой.ъ

Основное внимание уделили достаточности будущих пенсионных выплат. В частности, рассматриваются механизмы увеличения накоплений за счет регулярных взносов работников и работодателей, а также расширения охвата населения пенсионной системой.

«Наша задача — сформировать такие подходы к развитию пенсионной системы, которые позволят обеспечить ее устойчивость и одновременно создать условия для достойного пенсионного обеспечения граждан в будущем. Поэтому каждое предлагаемое решение должно проходить комплексную оценку с учетом интересов как нынешних, так и будущих поколений. Сегодня важно объединить экспертные знания и практический опыт, чтобы комплексно оценить возможности дальнейшего развития пенсионной системы», — отметили участники встречи.

При разработке предложений специалисты учитывают демографические изменения, увеличение продолжительности жизни и изменения на рынке труда. Также проводятся расчеты, позволяющие оценить, как возможные решения повлияют на размер пенсий и финансовую устойчивость системы.

Для этой работы создана межведомственная группа под председательством министра труда. В ее работе участвуют представители ЕНПФ, Государственного фонда социального страхования и экспертного сообщества.

По итогам обсуждений планируется подготовить предложения по дальнейшему развитию пенсионной системы. Конкретные изменения и сроки их возможного введения пока не названы.

#пенсия #ЕНПФ #пенсионные отчисления

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