В Казахстане рассматривают возможность модернизации военных кораблей

Руководство ВМС РК обсудили возможность модернизации военных кораблей с представителями отечественного завода "Зенит" и французской компанией MBDA , передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Главнокомандующий Военно-морскими Силами РК контр-адмирал Жандарбек Жанзаков провел рабочую поездку в Уральск.
"Рассматривался вопрос возможности модернизации наших кораблей – тех, которые выслужили более 5 лет, – это первые корабли, которые построили на отечественном предприятии, дальнейшей возможности модернизации и установки более мощного вида вооружения. Мы обсудили два основных вопроса. Первый – возможность модернизации нашего корабля противокорабельной ракетой французского производства. Второй – возможность создания на отечественном предприятии береговых ракетных комплексов с использованием технологий французской компании", – цитируют слова Жанзакова в пресс-релизе.
В информации отмечается, что ВМС уделяют большое внимание развитию оборонно-промышленного комплекса Казахстана. "И когда речь идет о поставке и приобретении нового вооружения или модернизации старого, то в первую очередь мы рассматриваем возможности наших казахстанских предприятий", – уточняется в сообщении.
Французская компания MBDA является мировым лидером в производстве противокорабельных ракет. Около 40–50% стран мира, которые имеют на вооружении современные военные корабли, оборудованные противокорабельными ракетами производства этой компании.