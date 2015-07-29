В Казахстане разрабатывается Национальный лекарственный формуляр

Общество
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До конца 2015 года специалисты Министерства здравоохранения и социального развития РК завершат разработку Национального лекарственного формуляра, который позволит обеспечить доступность лекарственной помощи для каждого гражданина, независимо от его социального статуса и уровня дохода, путем установления предельных уровней цен на медикаменты. В Национальный лекарственный формуляр будут включены только препараты с доказанной клинической эффективностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При формировании формуляра используются передовые международные практически и доказательно обоснованные подходы к ведению фармакотерапии. К подготовке вышеуказанного документа привлечен разработчик Британского национального лекарственного формуляра, который признан лучшим в мире, Дункан Энрайт. Кроме него в разработке Национального формуляра принимают участие лучшие эксперты из Европы, Австралии, а также отечественные специалисты.

Стоит подчеркнуть, что подготовка Национального лекарственного формуляра осуществляется в Казахстане впервые.

При его разработке применяются данные исследований уровня потребления клинически и экономически эффективных, безопасных лекарственных препаратов, стоимости курса лечения каждого заболевания.

Создание формуляра будет способствовать расширению конкурентной среды. Также позволит рассчитывать потребность в лекарствах и производить их закуп с учетом пациентоориентированного лекарственного обеспечения.

По мнению Дункана Энрайта, Национальный лекарственный формуляр станет уникальным документом, который позволит не только обеспечить доступность медикаментов гражданам, но и экономить бюджетные средства за счет максимально эффективного закупа лекарственных средств.

"Наша международная команда экспертов работала над другими проектами, в том числе первый ресурс подобного рода – Британский Национальный формуляр. Но Национальный лекарственный формуляр Казахстана является первым новым формуляром, имеющим такие амбициозные цели: обеспечить не только новый ресурс знаний, но и укрепить всю формулярную систему, а также содействовать использованию медицинских доказательств", – считает Дункан Энрайт.

Кроме того, с учетом международного опыта разработаны новые правила формирования предельных цен на лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

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