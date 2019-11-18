В Казахстане разработали продукт, позволяющий снизить дефицит электроэнергии

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В Нур-Султане проходит конференция "Стимулирование инноваций: кооперация науки и бизнеса". Мероприятие считается одним из значимых событий для презентации успешных практик коммерциализации научных достижений в Казахстане. Конференция организована в рамках Проекта "Стимулирование продуктивных инноваций" Министерством образования и науки РК совместно со Всемирным банком, передает Kazpravda.kz
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В ходе конференции презентуют успешный опыт коммерциализации казахстанских научных достижений, а также результаты плодотворного сотрудничества с бизнесом для реализации поступательного развития экономики Казахстана.
Компания "Water Energy" разработала новые технологии для гидростанций и теплогенераторов. Виктор Лысенко, директор компании "Water Energy" рассказал о своем проекте.
"Данный продукт мы реализовали за счет грантовых средств МОН РК совместно со Всемирным банком. Задачами нашего продукта является налаживание отечественного производства гидротурбин, которые запатентованы и находятся на стадии изготовления прототипов. На данный момент мы уже нашли бизнес-партнера, на базе которого мы будем производить наши инновационные разработки, в частности ГЭС разной мощности и теплогенераторы", – рассказал он.
Как отметил разработчик, продукт позволит снизить дефицит электроэнергии в южных регионах страны.
"Мы занимались этими разработками на протяжении 10 лет, а гранатовое финансирование позволило нам создать базу для отечественного производства. Нами получена сертификация и мы уже выходим на рынок. Раньше эти турбины закупались в России, Китае и Европе. Продукт востребован, поскольку в горных регионах объемы гидроэнергетических ресурсов большие, а основные энергопроизводительные мощности расположены на севере. В связи с этим, дефицит электроэнергии в южных регионах ощущается гораздо сильнее, а наш проект позволит его снизить. Это также стимулирует малый бизнес", – заключил Виктор Лысенко.
В рамках конференции пройдет дискуссионная площадка по вопросам операционной деятельности проекта "Стимулирование продуктивных инноваций", где обсудят актуальные вопросы тесного взаимодействия науки и бизнеса, а также поддержки стимулирования инноваций как одного из важных факторов развития казахстанских научных достижений.
Также в рамках мероприятия проходит выставка "Стимулирование продуктивных инноваций – успешные проекты". Так, компания "BioMix" разработала первый отечественный биопрепарат "BioMix7BLB" на основе активных микроорганизмов для биологической очистки озер-накопителей канализационных стоков от органических загрязнителей. Отечественный разработчик технологии защиты агропродуктов "EcoSave" представил экологические безопасные биопрепараты для защиты агропродуктов от микробных болезней и амбарных вредителей при длительном хранении в овощехранилищах.