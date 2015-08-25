В Казахстане разработают первую отечественную фитнес-программу

В Казахстане планмруется разработать первую отечествуенную фитнес-программу для всех слоев населения и без ограничения по возрасту. Об этом стало известно на II Международном фитнес форуме "POWER DAY Astana 2015", передает корреспондент Kazpravda.kz.



Через интернет смогтерть мастер классы, цена будет доступной, я дума, что мы масштабно этим займемся. Фитнес должен бьыть доступным. В Европе фитнес доступен по цене. В Казахстане завышены цены. Наша конвенция дает инстукторам среднего класса, клубов, студиям пройти достойное обучение. Потому что В Казахстане практикуется обучение внутри клубов люкс-класса. Мы даем возможность всем казахстанским инструкторам и людям, которые хотят стать инстуркторами обучиться. Они ежедневно занимаются здоровьем нашего населния, это важно для них, для оздоровления нашей нации.





Раньше не было у казахстанских интсрукторов учиться в Казахстане, они тратили кучу денег и ехали как минимум в Россию. Здесь эжто будет более доступно, в своей стране, мы делаем многое для здоровья населения нашего.



