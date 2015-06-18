В Казахстане разрешено работать порядка 37 тысячам иностранцев Общество Виктория Шиптенко

По данным на 1 июня 2015 года, в Казахстане действуют 36 864 разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.



Из них 2 038 разрешений выданы по первой категории (руководители и их заместители), 6 411 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений на привлечение ИРС была выдана по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 15 122 человека и 11 534 человека соответственно. На сезонные сельскохозяйственные работы привлечены 1 759 иностранных граждан.



На данный момент, уточнили в ведомстве, в Казахстане насчитывается 1 466 работодателей, использующих ИРС. На них работают 398 374 казахстанских граждан, что составляет 92,2% от общей численности работников.



Стоит отметить, что с начала текущего года работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, для казахстанцев созданы 11 083 рабочих места, прошли профессиональную подготовку и переподготовку – 3 279 казахстанских граждан, осуществлено повышение квалификации 5 298 местных работников.



Также в целях защиты внутреннего рынка труда, напомнили в пресс-службе, Правительством РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. На 2015 год квота на привлечение ИРС установлена в размере 0,7% к численности экономически активного населения республики, а это порядка 63,9 тыс. чел.

