В Казахстане реализуется проект "Ребенок должен жить в семье"

Общество
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Айнур КЕМБАЕВА
Это неформальная площадка для обсуждения общественных проектов, гражданских инициатив, инновационных социальных решений, формат которой дает возможность неравнодушным людям контактировать, обмениваться опытом, информацией и даже генерировать совместные идеи и проекты, отметил медиадиректор Общенационального движения "Қазақстан–2050" Канат Ауесбай.

В рамках Social Camp состоялась презентация социально значимых проектов, где можно было познакомиться с действующими программами представителей государства, социально ответственного бизнеса и донорских структур. Кроме того, предусмотрено проведение дискуссий, лекций, тренингов и мастер–классов. По итогам работы организаторы планируют выпустить каталог лучших инновационных социальных проектов, представленных участниками.

Члены движения разработали проект "Ребенок должен жить в семье", который предлагает реформировать систему социальной защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью профилактики социального сиротства, а также предусматривает развитие института приемной семьи. С этой целью проводится социально-экономическое исследование, которое покажет, почему будет более эффективным направлять государственные средства на профилактику социального сиротства, нежели на содержание детей в интернатных учреждениях. Также разрабатывается модель инфраструктуры, которая позволит осуществлять работу с семьей, попавшей в кризисную ситуацию, находить приемные семьи для сирот и предоставлять поддержку специалистов для таких семейных союзов. Результаты исследования будут представлены на общественных слушаниях с участием представителей Парламента, Правительства, международных организаций.

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