В Казахстане с 2016 года заключено более 30 тысяч меморандумов по сохранению рабочих мест

С начала текущего года в Казахстане заключено более 30,2 тыс. меморандумов по сохранению рабочих мест, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.
"По состоянию на 18 апреля 2016 года подписано 30 тысяч 207 меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматами областей, городов Астана и Алматы, работодателями и профсоюзами предприятий по сохранению рабочих мест, что позволило обеспечить занятость населения и не допустить рост уровня безработицы", – говорится в пресс-релизе.
Всего с начала 2015 года подписано около 105 тыс. 557 меморандумов, которыми охвачено более 2,4 млн работников. "Меморандумами охвачено около 1,9 тыс. крупных предприятий, более 103,9 тыс. средних и малых предприятий, что составляет порядка 59% от их общего количества", – уточняется в сообщении.
В разрезе регионов наибольшее число меморандумов подписано с предприятиями Костанайской и Акмолинской областей.
Так, в Костанайской области заключены меморандумы с 6 тыс. 323 предприятиями общей численностью более 166,5 тыс. человек. В Акмолинской области подписаны меморандумы с 4 тыс. 789 организациями с общим количеством работников более 90,1 тыс. человек.
Напомним, что во исполнение поручения Главы государства по недопущению роста безработицы, данного им в Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 ода "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие", МЗСР РК на постоянной основе предпринимаются активные меры по сохранению рабочих мест и трудоустройству граждан.