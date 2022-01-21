Экономика
В Казахстане сформирован 5-ти месячный запас основных продовольственных товаров
Председатель Комитета торговли МТИ РК Ержан Казанбаев рассказал о предпринимаемых мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане.

Как отметил председатель Комитета торговли, тенденцией последних 2-х лет является значительный рост цен на продовольствие по всему миру. К сложностям логистики из-за Covid-19 в 2020 и 2021 годах прибавилась засуха во многих странах и, как следствие, рост цен на мировых рынках. И Казахстан не стал исключением.

Сегодня главная задача – не допустить резких скачков цен. Работа над этим проводится Министерством совместно с центральными государственными органами и акиматами.

Во-первых, продолжается работа по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продовольственных товаров.

Запланировано увеличение посевных площадей и производства приоритетных культур, предназначенных для производства социально значимых товаров.

В настоящее время в стране сформирован почти 5-месячный запас основных продтоваров. Чтобы снизить цены для потребителя, было принято решение сократить размер торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (в перечне их 19 видов) с 15 до 10%.

Кроме того, за счет местного бюджета финансирование стабфондов и кредитование торговых сетей планируется довести до 140 млрд. тенге (на сегодня выделено 70 млрд. тенге).

Во-вторых, проводится работа по организации форвардного закупа ранней импортной плодоовощной продукции из стран Центральной Азии в период межсезонья.

«Дополнительным блоком работы Министерства и акиматов является усиление государственного контроля, со стороны местных исполнительных органов усиливаем работу по контролю за торговой надбавкой и вознаграждением путем вовлечения общественности», - сказал Ержан Казанбаев.

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