В Казахстане снова похолодает
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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 20-22 декабря, сообщает Kazpravda.kz.
В ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: снег, метель, усиление ветра 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед.
Под влиянием холодных арктических воздушных масс почти на всей территории республики ожидается понижение температуры воздуха, на северо-западе, севере, в центре страны – 15-28 мороза.