В Казахстане сняли документальный фильм об усыновлении

Это первый за десять лет масштабный кинопроект о приёмном родительстве в стране

Кадр из фильма

В Астане состоялась премьера документального фильма «Нас много» режиссёра Рината Балгабаева о восьми приёмных семьях из разных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz

Фильм показали в Астане в рамках празднования десятилетия Национального агентства по усыновлению (НАУ), общественного фонда «АНА ҮЙІ» и ко Дню опекуна.

В съемках картины приняли участие восемь приёмных семей. Съемочный процесс показал их страхи, повседневные сложности и процесс адаптации. На премьеру пришли около 150 человек: представители госорганов, депутаты, эксперты, приёмные семьи.

«Я давно мечтал снять фильм о приёмных семьях. Надеюсь, что зрители задумаются об усыновлении и каждый ребёнок обретёт семью», — сказал Ринат Балгабаев.

Фильм доступен на YouTube-канале режиссёра Balgabayev Doc.