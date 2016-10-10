В Казахстане собран рекордный урожай зерна – 23,1 млн тонн

Экономика
1979
Ксения Воронина
Фото с сайта Kazakh-zerno.kz
Валовой сбор зерна в стране составил 23,1 млн тонн в бункерном весе, что в 1,4 раза выше по сравнению с прошлым годом. Об этом на селекторном заседании Правительства РК сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, передает Kazpravda.kz.

"При этом средняя урожайность составила 15,2 ц/га. В Акмолинской области собрано 5,7 миллиона тонн зерна, в СКО – 5,6 миллиона тонн, в Костанайской области – 5,5 миллиона тонн. В Карагандинской области намолочено более 1 миллиона тонн зерновых культур, урожайность составила 14 ц/га, что является рекордным показателем за всю историю земледелия области. В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях урожайность проса по сравнению с прошлом годом увеличилась в 4 и 3 раза соответственно", – отметил Кайрат Айтуганов.

Также он сообщил, что в южных областях продолжают уборку хлопчатника, сахарной свеклы и риса, и там также ожидается высокий урожай.

"Валовый сбор риса в текущем году составил 432 тысячи тонн. В Кызылординской области урожайность достигла 47 ц/га, что является рекордом", – указал вице-министр.

Кроме того, по масличным культурам собран урожай с  порядка 46,7% уборочных площадей. Валовый сбор прогнозируется выше прошлого года в 1,2 раза. Урожайность составляет 10 ц/га, тогда как за последние 5 лет не превышала 8,1 ц/га.

Представитель МСХ также озвучил, что для проведения уборочных работ регионы были своевременно обеспечены необходимыми объемами удешевленного дизтоплива.  Дополнительно поступили заявки от сельхозтоваропроизводителей на выделение дизтоплива в объеме 74 тыс. тонн для проведения сушки зерна. Правительство своевременно решило данную проблему.

"Завершение уборочной кампании зерновых в оптимальные сроки является результатом высокой организованности, своевременного решения вопросов материально-технического снабжения и использования высокопроизводительной уборочной техники", – заключил Кайрат Айтуганов.

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