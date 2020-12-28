В Казахстане сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация – вице-министр

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Казахстане сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов в ходе брифинга в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
"В нашей стране на сегодняшний день зарегистрировано 152 460 больных с положительным результатом на COVID-19, 45 442 – с отрицательным. На сегодня процент выздоровевших увеличился до 87%, при этом в июне-июле данный показатель не превышал 60%. Вместе с тем хотелось бы особо отметить, что в нашей стране сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация", – сказал вице-министр.
По его данным, на 28 декабря республика переместилась из зоны низкого риска в зону умеренного риска по COVID-19, то есть из "зеленой" в "желтую".
"В зоне высокого риска Атырауская, Павлодарская, Акмолинская и Костанайская области. В "желтой" зоне находятся три региона – СКО, города Нур-Султан и Алматы", – добавил Шоранов.