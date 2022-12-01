В Казахстане создадут Национальную инфраструктуру пространственных данных

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Как отмечается в заключении к документу, его целью является совершенствование законодательства в сфере геодезии, картографии и пространственных данных, а также усиление координации государственной политики в данной сфере.

Основной задачей законопроекта является установление и переход к единой открытой государственной системе отсчета, а также внедрение новых подходов регулирования геодезической и картографической деятельности на основе развития пространственных данных.

Законопроект предусматривает создание и развитие Национальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД) как единой платформы для автоматизации обмена пространственными данными, интеграции разрозненных кадастров в одно информационное пространство.

«Внедрение НИПД призвано обеспечить доступность и эффективность использования пространственных данных в цифровом формате, а также позволит унифицировать, развивать и поддерживать пространственные данные в актуальном состоянии путем законодательного урегулирования периодичности их обновления», - говорится в заключении.

В целом положения законопроекта направлены на развитие геодезической и картографической отрасли, совершенствование государственного управления в данной области. Так в законопроекте значительно расширен понятийный аппарат, определены принципы осуществления геодезической и картографической деятельности, дополнены направления данных видов деятельности в зависимости от назначения выполняемых работ. Кроме того, уточнены функции уполномоченного органа, права и обязанности субъектов геодезической и картографической деятельности, в том числе государственного предприятия, осуществляющего деятельность в данной сфере.

Законопроект закрепляет порядок проведения государственного контроля в сфере геодезии, картографии и пространственных данных, а также уведомительный порядок производства геодезических, картографических и аэросъемочных работ.

Также законопроектом предусматривается наделение местных исполнительных органов компетенцией по созданию и обновлению картографической продукции населенных пунктов, обеспечению её сохранности, а также по контролю за охраной пунктов государственных геодезических сетей.

Ожидаемые результаты при принятии законопроекта: повышение уровня системы государственного геодезического и картографического обеспечения страны, установление единой государственной системы координат Республики Казахстан, обеспечение едиными пространственными данными открытого пользования, автоматизация обмена ими, а также совершенствование межведомственного взаимодействия по их использованию.