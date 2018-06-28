Экономика

В Казахстане создадут правовую базу для развития венчурного финансирования

Лаура Тусупбекова
В Казахстане создадут правовую базу для развития венчурного финансирования (финансирование новых идей, проектов и стартапов, требующих известного риска). Соответствующий закон одобрил Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как ранее отмечал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, в Казахстане рынок венчурного финансирования практически отсутствует.

"Наши инвесторы, которые занимаются венчурным финансированием, вкладывают инвестиции через иностранные юрисдикции. Там они получают соответствующие налоговые льготы, используют зарубежное законодательство для структурирования сделок по венчурному финансированию. Отсутствие доступных венчурных инвестиций делает инновационную деятельность непривлекательной", – отметил министр.

Главная цель закона – создание правовой базы для развития венчурного финансирования, в том числе путем внедрения в казахстанское право новых договорных конструкций и инструментов. Также законопроектом предусматривается дополнение системы господдержки индустриально-инновационной деятельности мерами по софинансированию казахстанских венчурных фондов.

По словам главы МИР, закон можно условно разделить на два блока поправок. Первый блок закладывает правовую основу деятельности венчурных фондов. Для этого, в частности, предусмотрено введение дополнительных правовых понятий.

"Это венчурный фонд, венчурное финансирование, венчурный управляющий. Главным признаком венчурного фонда является аккумулирование денег и иного имущества, а также осуществление деятельности только по венчурному финансированию", – пояснил Женис Касымбек.

Также устанавливаются правовые формы, в рамках которых могут создаваться венчурные фонды. Это АО, хозяйственные товарищества, а также простые товарищества без образования юридического лица. Кроме того, устанавливаются требования к количеству участников венчурного фонда. Их должно быть не менее двух.

Второй блок поправок призван дополнить меры государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности новым механизмом софинансирования работы венчурных фондов.

Так, предусматривается включение венчурных фондов в систему индустриально-инновационной инфраструктуры, возможность софинансирования государством венчурных фондов через институты развития и другие национальные компании.

Ожидается, что закон будет стимулировать возникновение частного рынка венчурного капитала, развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений, повышение инновационной активности реального сектора, привлечение иностранных инвестиций, а также приток интеллектуальных ресурсов.

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