Общество
В Казахстане создана туристская полиция
Лаура Тусупбекова
В ходе расширенного заседания Коллегии МВД с участием Президента Казахстана министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о создании в стране туристской полиции, передает Kazpravda.kz.   

Как отмечает пресс-служба МВД РК, он сообщил, что в рамках Концепции развития туристской отрасли, утвержденной Первым Президентом страны – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, МВД инициированы предложения по созданию электронных баз данных "Е-виза", "Е-гостиница", а так же туристской полиции.

"Сегодня для граждан 117 стран визы оформляются в электронном виде и автоматически регистрируются при пересечении государственной границы. База данных "Е-гостиница" позволит сформировать учет мест проживания иностранцев и исключить обязанность посещать полицию для регистрации. В свою очередь, для привлечения иностранцев и инвесторов, комфорт и безопасность во время пребывания в стране иностранных граждан будет обеспечивать новое подразделение – туристская полиция", – сообщил Тургумбаев.

Он отметил, что основная задача туристской полиции – консультирование, информирование туристов и гостей по интересующим вопросам и обеспечение их безопасности.

На первом этапе эти подразделения созданы в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

Сотрудники туристской полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями. Они должны знать государственный, русский, английский языки, историю страны, а так же быть коммуникабельными и оперативными.

Касым-Жомарт Токаев одобрил принимаемые меры по специализации отдельных подразделений полиции на работе с иностранными туристами, подчеркнув, что обеспечение их безопасности является важнейшей составляющей благоприятного инвестиционного климата.










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