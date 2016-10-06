В Казахстане создано министерство оборонной и аэрокосмической промышленности

Происшествия
1942
Талгат Исенов
Фото с сайта vebus.ru
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ об образовании нового ведомства – Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст документа звучит следующим образом:

"В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Министерство).

Определить основными направлениями деятельности Министерства реализацию государственной политики в области оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа.

Передать вновь образованному Министерству функции и полномочия:

в сфере оборонной промышленности – от Министерства обороны Республики Казахстан;

в сфере космической деятельности – от Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва – от Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

в сфере обеспечения информационной безопасности от Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и обеспечения информационной безопасности в области информатизации и связи от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) образование Комитета по информационной безопасности, Аэрокосмического комитета и Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего Указа.

3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее дополнение:

в пункте 1:

после строки "Министерство обороны Республики Казахстан;" дополнить строкой следующего содержания:

"Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;".

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан".

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Популярное

Все
Французская награда вручена Диане Ашимовой
«Барысу» откровенно не везет
«Столица мира и другие ценности»
Ушла на фронт в девятнадцать
Цель центров – содействие в преодолении кризиса в семье
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Печатное слово всегда будет актуальным
Как создавался монумент Независимости
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Чистота как образ жизни
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
К вопросу о заторах на границе
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
В Таразе начнут собирать трактора
Павлодар завалило снегом
Девушка – загадка: как городская бунтарка обрела любовь в казахском ауле
Квадратные метры и разбитые сердца: как квартирный вопрос разрушает родственные связи
В ЗКО стартовали крупные проекты с участием инвесторов из Китая
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
Ориентиры и задачи для цифрового государства
В Кызылорде запущен комплекс по выпуску хлебобулочных изделий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Число жертв тропического шторма в Мексике продолжает расти
Более 40 человек погибли в ДТП в ЮАР
Исторический монастырь XVII века сгорел в Италии
Сотрудники МЧС спасли из погреба мужчин, которые едва не от…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]