Фото с сайта vebus.ru
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ об образовании нового ведомства – Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст документа звучит следующим образом:
"В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Министерство).
Определить основными направлениями деятельности Министерства реализацию государственной политики в области оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа.
Передать вновь образованному Министерству функции и полномочия:
в сфере оборонной промышленности – от Министерства обороны Республики Казахстан;
в сфере космической деятельности – от Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва – от Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
в сфере обеспечения информационной безопасности от Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и обеспечения информационной безопасности в области информатизации и связи от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) образование Комитета по информационной безопасности, Аэрокосмического комитета и Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего Указа.
3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее дополнение:
в пункте 1:
после строки "Министерство обороны Республики Казахстан;" дополнить строкой следующего содержания:
"Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;".
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан".
Указ вводится в действие со дня его подписания.