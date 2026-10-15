В Казахстане создают цифровую базу для защиты детей «Balazhan»

Образование,Цифровизация
Дана Аменова
корреспондент

Она является модулем Национальной образовательной базы данных

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по охране прав детей Минпросвещения в рамках реализации Концепции «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы внедряет государственную цифровую платформу Balazhan, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в министерстве, основная цель проекта – своевременное выявление детей, нуждающихся в особом внимании, и организация необходимой помощи.

Balazhan не предусматривает введения новых требований по сбору информации о детях и их семьях. Сведения, которые ранее педагоги вели в бумажных документах и различных информационных системах, теперь будут объединены на единой цифровой платформе.

Первичные данные вносятся в платформу один раз, а в дальнейшем обновляются только по мере необходимости. Это позволит сократить объём бумажной документации, облегчить работу педагогов и улучшить взаимодействие между специалистами.

Balazhan является модулем Национальной образовательной базы данных. Защита персональных данных детей обеспечивается в соответствии с требованиями законодательства.

Новая система направлена на обеспечение непрерывного сопровождения детей, нуждающихся в поддержке, и повышение эффективности оказываемой им помощи, добавили в Минпросвещения.

#дети #защита #платформа #Balazhan

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