В Казахстане создаются 10 высших медицинских колледжей

Общество
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 10 медицинских колледжей Казахстана будут реорганизованы в высшие медицинские колледжи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК. 

Шесть учебных заведений нового формата примут студентов уже в 2016 году и четыре в 2017. В высших медицинских колледжах будет внедрена программа прикладного бакалавриата по специальности "сестринское дело". Проект разработан с участием финских экспертов. 

"Реализация проекта по внедрению прикладного бакалавриата по специальности "сестринское дело" начата Министерством здравоохранения и социального развития РК в 2014 году в экспериментальном режиме на базе 6 государственных медицинских колледжей: Медицинский колледж г. Астаны; Кокшетауский медицинский колледж; Кызылординский медицинский колледж; Павлодарский медицинский колледж; Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних медицинских и фармацевтических работников; Западно-Казахстанский медицинский колледж", – сообщается в пресс-релизе министерства.  

Во время учебы студенты будут проходить производственную практику на клинических базах под руководством квалифицированных врачей и медиков в объеме не менее 60–70% от общего количества часов обучения. Подобную программу широко используют в Европе, и ее цель – подготовка высокопрофессиональных медицинских сестер с усиленными практическими знаниями. Таким образом, программа прикладного бакалавриата в высших медколледжах предусматривает принципы дуального обучения в соответствии с европейскими директивами. 

В МЗСР РК уверены, что выпускники высших медицинских колледжей получать профессиональные навыки для проведения сестринского приема. Он включает в себя доврачебный осмотр больных, постановку предварительного диагноза, направление на консультацию к узким специалистам, патронаж детского и взрослого населения, выписку рецептов под контролем врача.

Сегодня казахстанские и финские специалисты разрабатывают интегрированную программу прикладного бакалавриата по специальности "сестринское дело". Медсестры, ранее получившие образование, смогут повысить свои профессиональные навыки, пройдя дополнительное обучение в течение полутора лет.

Напомним, что сегодня в Казахстане работают 26 государственных и 37 частных медицинских колледжей. Ежегодно они выпускают в среднем 12 тыс. медицинских работников среднего звена.

На сегодняшний день средний медперсонал составляет самую многочисленную категорию работников отрасли – порядка 160 тыс. специалистов.





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