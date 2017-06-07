В Казахстане стали меньше брать ипотеку

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Объем ипотечных кредитов в апреле неожиданно резко сократился – за месяц рынок потерял сразу 12% в размерах, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ranking.kz
Как отмечается, в последний раз уменьшение ипотечного рынка было в апреле 2012 года, когда объем кредитов сократился почти на 15%.
В абсолютном выражении сокращение портфеля ипотечных займов в апреле 2017 составило 119,4 млрд тенге. В апреле прошлого года ипотечный портфель БВУ РК сократился лишь на 0,1%, или на 0,6 млрд тенге. За январь – март 2017 года ипотечный портфель БВУ РК увеличился на 1,5% (15,1 млрд тенге) и остановился в шаге от триллиона – 998,4 млрд тенге.
Таким образом, позиции оператора системы жилстройсбережений укрепились – ипотечный портфель ЖССБ в апреле 2017 года увеличился на 2,3% (8,0 млрд тенге), до 353,5 млрд тенге, доля ЖССБ от ипотечных займов БВУ РК выросла с 34,6% до 40,2%.
Сокращение ипотечного портфеля в апреле текущего года зафиксировали по всему Казахстану. Так, наибольшее сокращение объема ипотечных займов было в Карагандинской области – на 20,8% (11,5 млрд тенге), до 43,6 млрд тенге. Доля от РК сократилась на 0,5 процентных пунктов и составила 5,0%. В Алматы ипотечный портфель уменьшился на 19,3% (60,6 млрд тенге), до 253,9 млрд тенге. Доля от РК уменьшилась с 31,5% до 28,9%. По Кызылординской области объем сократился на 18,9% (3,1 млрд тенге) и составил 13,3 млрд тенге, доля от РК уменьшилась с 1,6% до 1,5%.
Из источника стало известно, что для стимулирования спроса на ипотеку среди населения республики в госпрограмме жилищного строительства "Нурлы жер" будут работать над субсидированием ставки вознаграждения по ипотечным займам. Субсидировать будут только по ипотечным жилищным займам, выданным БВУ по ставке вознаграждения, не превышающей уровень базовой ставки НБ РК более чем на 5%, действующей на момент принятия решения о субсидировании. После ставка вознаграждения для конечного заемщика должна составлять 10% годовых. При снижении базовой ставки НБ РК размер субсидий будет сокращаться по вновь выдаваемым займам.