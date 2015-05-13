В Казахстане станет больше высококвалифицированных воспитателей детсадов

Общество
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Шынар Оспанова
Увеличивать количество высококвалифицированных педагогов в детских дошкольных организациях планируют в Казахстане. Об этом в ходе заседания экспертной группы по направлению "Образование и наука" сообщила директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Жаныл Жонтаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Планируется увеличение доли воспитателей с высшим образованием по профилю – до 30% через организацию курсов повышения квалификации для более чем 30 тысяч педагогов, в том числе 7 тысяч педагогов пройдут их в этом году. Нами пересмотрены квалификационные требования, которые предъявляются к руководителям организаций дошкольного образования, в этой связи подписан приказ министра, где снижен стаж работы с 5 до 3 лет", – сообщила Жаныл Жонтаева. 

По ее словам, для решения проблемы нехватки педагогов также ежегодно будет увеличиваться количество выделяемых грантов по специальности "Дошкольное воспитание и обучение" за счет государственного образовательного заказа. В этом году планируется выделить 240 грантов для обучения воспитателей.

Кроме того, предприняты меры по обеспечению контроля качества предоставляемых услуг, поэтому в Законе "О разрешениях и уведомлениях" установлен уведомительный порядок о начале и прекращении деятельности в сфере дошкольного воспитания и обучения.

"Как вы знаете, у нас в 2011 году была снята лицензия на дошкольные организации, теперь уже внесли разрешительные функции о разрешениях и уведомлениях. Согласно статье 48 Закона "Об образовании" ответственность за сохранение здоровья и создание безопасных условий воспитания детей возложена именно на руководителей дошкольных организаций. Поэтому вопрос выдачи направлений в дошкольные организации посредством электронного портала уже полностью внесли в госуслугу, чтобы не только прием документов, но также направления выдавались через портал. Поэтому этот вид работы, как государственная услуга, тоже ведется", – объяснила директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.

Вместе с тем разрабатывается единый механизм контроля за деятельностью организаций, который включает межведомственную комиссию, электронную базу данных учета детей, электронный портал для родителей, банк данных по обеспеченности учебной литературой. Все эти требования должны улучшить работу выполнения программы партии "Нур Отан".

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