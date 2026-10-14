В Казахстане становится больше работников с более высокой зарплатой

Экономика

В апреле 2026 года Бюро провело ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы. Обследованием охвачены работники, проработавшие полный апрель месяц. Данные учитывают доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам выборочного обследования численность работников на организациях и предприятиях составила 3 378,6 тыс. человек, из которых мужчины составили 48,1% (1 626,4 тыс. человек), а женщины - 51,9% (1 752,2 тыс. человек).

Распределение работников по размерам начисленной заработной платы в Республике Казахстан за 2022- 2026 годы

В 2026 году продолжилось смещение распределения работников в более высокие интервалы заработной платы.

Доля работников с заработной платой:

- до 100 тыс. тенге снизилась с 3,3% до 2,3% (-1,0 п.п.);

- от 100 до 300 тыс. тенге – с 43,0% до 39,3% (-3,7 п.п.);

- свыше 300 тыс. тенге увеличилась с 53,7% до 58,4% (+4,7 п.п.).

По итогам обследования в 2026 году среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась во всех девяти укрупнённых группах занятий. Наибольший прирост по сравнению с 2025 годом отмечен у рабочих промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий (13,1%), а также у операторов производственного оборудования, сборщиков и водителей (10,4%).

Положительная динамика номинальной заработной платы отмечена во всех профессиональных группах, включая работников производства, транспорта, сельского хозяйства и сферы услуг.

Заработная плата по отдельным профессиям и должностям

В 2026 году среднемесячная начисленная заработная плата работников различалась в зависимости от профессии и занимаемой должности. Среднемесячная заработная плата руководителей организаций составила 1 101,1 тыс. тенге.

Среди инженерно-технических специалистов заработная плата инженеров составила 702,0 тыс. тенге, инженеров по охране труда и технике безопасности – 645,0 тыс. тенге, инженеров-технологов – 617,0 тыс. тенге, инженеров-энергетиков – 615,1 тыс. тенге, техников – 314,7 тыс. тенге.

В сфере здравоохранения заработная плата врачей составила 491,4 тыс. тенге, фармацевтов – 347,7 тыс. тенге, фельдшеров – 313,6 тыс. тенге, медицинских сестёр – 264,6 тыс. тенге.

Среди других профессий среднемесячная заработная плата бухгалтеров составила 398,6 тыс. тенге, водителей автомобилей – 328,1 тыс. тенге, поваров – 192,6 тыс. тенге, охранников – 174,2 тыс. тенге.

Методология формирования

Показатели формируются один раз в год на основе статистического обследования по форме 2-Т (оплата труда) «Отчет о структуре и распределении заработной платы».

В обследование включаются работники, полностью проработавшие апрель отчетного года. Работники, принятые или уволенные в течение отчетного месяца, не учитываются.

Апрель выбран в качестве отчетного месяца для минимизации влияния сезонных премиальных и отпускных выплат в соответствии с международными рекомендациями.

 

 

#зарплата #рабочие #профессии

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