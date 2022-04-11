Социальный проект Fitness Park.KZ. реализуемый по гранту ЦПГИ при Министерстве информации и общественного развития РК, направлен на максимальную вовлеченность молодежи в здоровый образ жизни.

Грантовый проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, массового спорта, пропаганды физической культуры и правильного питания среди молодежи.

Спикерами и участниками мастер-классов выступят разработчики программы Fitness park.KZ, преподаватели физической культуры и спорта, тренеры и инструкторы фитнеса. В массовых тренировках и мастер-классах организаторы планируют задействовать около 2000 молодых казахстанцев.

В рамках проекта среди детей и молодежи будут продвигаться тренды: «Спорт – это жизнь», «Спорт всегда в моей жизни», «Успешный человек-спортивный человек», «Тренировка и здоровье», «Sport like», «Sport Style».

«Здоровый образ жизни нужен всем без исключения, особенно для подрастающего поколения. Это стало актуальным во время пандемии, когда все перешли на онлайн-формат обучения, и стали вести малоподвижный образ жизни. Не обязательно покупать абонемент для занятий спортом, можно заниматься как дома, так и на спортивных площадках, которые есть практически в каждом дворе. Вместе с тем, очень важно подключать и правильное питание», - говорит Шолпан Усманова, руководитель общественного объединения «Сергали-Туркестан».

По словам организатора проекта, также будут созданы видеоролики с упражнениями от профессиональных тренеров, все они будут доступны в социальных сетях проекта.