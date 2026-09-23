В Казахстане стартовал второй поток программы по подготовке в сфере ИИ

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Айман Аманжолова
корреспондент

На базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан началось обучение второго потока руководителей по стратегической программе AI Governance 500, направленной на подготовку кадров для внедрения технологий искусственного интеллекта в системе государственного управления, передает корреспондент Kazpravda.kz

Президент Казахстана объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В этой связи особое внимание уделяется формированию профессионального кадрового корпуса, способного обеспечить цифровую трансформацию государственного сектора.

Программа AI Governance 500 реализуется Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы по поручению Руководителя Администрации Президента совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Ее цель – подготовка руководителей, способных внедрять технологии искусственного интеллекта в деятельность государственных органов.

Первый поток программы завершился в январе текущего года – обучение прошли 99 государственных служащих. Во втором потоке участвуют 93 руководителя.

В церемонии открытия приняли участие советник Президента Республики Казахстан Куанышбек Есекеев, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жасулан Мадиев, а также председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Дархан Жазықбай.

Как отметили организаторы, программа предусматривает формирование кадрового резерва цифровых лидеров – AI-офицеров, которые смогут инициировать и сопровождать межведомственные цифровые проекты, обеспечивать их технологическую совместимость и способствовать реализации стратегических задач цифровой трансформации в рамках концепции Digital Kazakhstan.

Слушателями второго потока стали руководители структурных подразделений Аппарата Правительства, Управления делами Президента Республики Казахстан, депутаты Курултая, отраслевые вице-министры, заместители акимов областей, руководители аппаратов центральных государственных органов и местных исполнительных органов, а также председатели маслихатов.

 

#Казахстан #ИИ

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